У США розробляють план з переміщення двох баз із Нігеру в інші країни



Військове командування США готує плани на випадок, якщо буде потрібно проводити евакуацію з Нігеру двох баз, повідомляє в п'ятницю Associated Press.

"Ми, звісно, сподіваємося, що зможемо знайти мирне дипломатичне розв'язання кризи в Нігері, і тоді нам не доведеться йти", - заявив командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Хеккер.

Йдеться про базу безпілотників, а також про базу, що використовується для боротьби проти терористів. Тепер американські військові визначають, у яких країнах, крім Нігеру, можна було б розмістити ці бази, додав Хеккер.

Бази розташовані в столиці країни Ніамеї та місті Агадес на півночі Нігеру.

Хеккер заявив, що минуть "тижні або навіть більше", перш ніж США ухвалять будь-яке рішення щодо майбутнього баз.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США шукає способи зберегти американські війська в Нігері, щоб продовжити боротьбу з тероризмом у регіоні, навіть якщо нігерійські військові відмовляться повернути владу поваленому президенту Мохамеду Базуму.

26 липня стало відомо, що частина бійців президентської гвардії Нігеру виступила проти президента країни Базума. Генштаб ЗС Нігеру підтримав бійців, які влаштували заколот.

Економічне співтовариство країн Західної Африки (ЕКОВАС), Євросоюз, Франція і низка інших держав засудили військовий переворот і зажадали звільнити Базума і відновити його на посаді президента. В ЕКОВАС повідомили, що розглядають варіант військового втручання в ситуацію в Нігері, але тільки в крайньому випадку.

Путчистів підтримала влада Малі та Буркіна-Фасо.А в Алжирі засудили путч, але виступили проти військового варіанту вирішення цієї кризи.Африканський союз, своєю чергою, відкинув плани будь-якого військового втручання в Нігер у зв'язку з путчем армійського керівництва і не підтримує позицію ЕКОВАС.