Іран запустив ракети по американських базах на Близькому Сході - ЗМІ

Іран атакував ракетами низку баз США на Близькому Сході, повідомляє в понеділок Axios із посиланням на джерела.

"Представник влади Ізраїлю та однієї арабської країни заявили, що Іран запустив ракети по американських військових базах на Близькому Сході в понеділок у відповідь на удар США по іранських ядерних об'єктах на цих вихідних", - інформує портал.

"Білий дім і Міноборони сповіщені про це, вони тісно стежать за потенційними загрозами на адресу авіабази США "Аль-Удейд" у Катарі", - також цитує портал слова високопоставленого співробітника Білого дому.

Ізраїльське джерело зазначило, що Іран, зокрема, завдав ракетного удару по базі США в Іраку.

За даними деяких ЗМІ, у небі над столицею Катару Дохою пролунали вибухи.

Раніше The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що США зафіксували переміщення іранських ракетних установок, які можуть означати підготовку до ударів Ірану по американських базах у регіоні.