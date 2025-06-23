Інтерфакс-Україна
Події
20:05 23.06.2025

Іран запустив ракети по американських базах на Близькому Сході - ЗМІ

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Іран запустив ракети по американських базах на Близькому Сході - ЗМІ

Іран атакував ракетами низку баз США на Близькому Сході, повідомляє в понеділок Axios із посиланням на джерела.
"Представник влади Ізраїлю та однієї арабської країни заявили, що Іран запустив ракети по американських військових базах на Близькому Сході в понеділок у відповідь на удар США по іранських ядерних об'єктах на цих вихідних", - інформує портал.
"Білий дім і Міноборони сповіщені про це, вони тісно стежать за потенційними загрозами на адресу авіабази США "Аль-Удейд" у Катарі", - також цитує портал слова високопоставленого співробітника Білого дому.
Ізраїльське джерело зазначило, що Іран, зокрема, завдав ракетного удару по базі США в Іраку.
За даними деяких ЗМІ, у небі над столицею Катару Дохою пролунали вибухи.
Раніше The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що США зафіксували переміщення іранських ракетних установок, які можуть означати підготовку до ударів Ірану по американських базах у регіоні.

Теги: #іран #ракети #сша #бази

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