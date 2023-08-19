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03:30 19.08.2023

Наслідки війни в Україні виходять далеко за межі Європи - Байден

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Наслідки війни в Україні виходять далеко за межі Європи - Байден


 Вторгнення Росії на територію України - це не тільки європейська проблема, заявив президент США Джо Байден і схвально висловився щодо позиції керівництва Японії, яке продовжує надавати фінансову та гуманітарну підтримку Україні, передає телекомпанія CNN.
"Японія продемонструвала сильне лідерство і в рамках "Великої сімки" та внесла значний обсяг фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також нелетальної військової техніки. І вони приєдналися до багатьох інших країн у притягненні Росії до відповідальності за допомогою міжнародних санкцій", - заявив Байден у своєму виступі після тристороннього саміту з прем'єр-міністром Японіїї Фуміо Кісідою та президентом Південної Кореї Юн Сок Єлем.
Лідер США також висловився щодо програшної позиції РФ, назвавши обґрунтування російського вторгнення в Україну "сміховинним".
"Росія вже програла. Вона не може досягти своєї первісної мети, яку сформулювала. Це неможливо. ... Керівництво Японії з самого першого дня мало вирішальне значення, даючи зрозуміти, що наслідки війни виходять далеко за межі Європи", - сказав він.
Вторгнення - це не "тільки європейська проблема; такого вторгнення не було з часів Другої світової війни", - додав Байден.

Теги: #рф #сша #україна #війна #байден

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