Окупанти ввечері обстріляли Херсон, загинув літній чоловік, ще двоє людей дістали поранення

Російські війська обстріляли житловий сектор Херсона, внаслідок чого загинув літній чоловік, ще двоє людей дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у п'ятницю ввечері.

"Російська армія вкотре обстріляла Херсон. Ворог влучив у житловий сектор. Поранення несумісні з життям отримав 72-річний чоловік", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, також травмовані 93-річний чоловік і 73-річна жінка.

Їм на місці надано необхідну медичну допомогу.