Пожежникам на Тенерифе поступово вдається взяти під контроль полум'я, але боротьба зі стихією триває

Пожежні бригади на іспанському Тенерифе активно ведуть боротьбу з лісовими пожежами, і їм вдається поступово брати контроль над поширенням вогню, передає в п'ятницю агентство ЕФЕ.

За словами глави уряду Канарських островів Фернандо Клавіхо, минула ніч за останні дні стала першою, коли зовнішні умови не створювали труднощів для гасіння пожежі й полум'я поводилося передбачувано. Попри мінливий вітер, пожежникам вдалося послідовно працювати над гасінням пожежі.

Протягом п'ятниці пожежні бригади розраховують "закріпити успіх" на територіях, де вони працюють наразі, щоб мати змогу переспрямувати частину сил і ресурсів на північ. На півночі острова наразі вогонь поширюється повільно і неагресивно.

Загалом полум'я охопило дев'ять муніципалітетів, зазначає агентство.