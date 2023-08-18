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19:51 18.08.2023

Нардеп пропонує посилити кримінальну відповідальність за корупцію під час війни

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Нардеп пропонує посилити кримінальну відповідальність за корупцію під час війни

Член фракції "Слуга народу" Сергій Гривко пропонує посилити кримінальну відповідальність за окремі корупційні правопорушення, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Відповідний проєкт постанови № 9624 зареєстровано на сайті ВР у п'ятницю, 18 серпня.

За нецільове використання бюджетних коштів в особливо великих розмірах (681 тис. грн - ІФ-У), вчинення таких діянь повторно або за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного чи надзвичайного стану запропоновано передбачити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, зі штрафом від 10000 до 50000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто 170000-850000 грн, і з конфіскацією майна або без такої.

Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та було вчинене під час війни або НС, парламентарій пропонує карати позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, зі штрафом від 50 тисяч до 10 млн НМДГ (від 85 тис. грн до 170 млн грн) та з конфіскацією майна.

Аналогічне покарання пропонується передбачити і в разі одержання чиновником хабара під час війни або надзвичайного стану, а також придбання активів, вартість яких більш ніж на 16500 НМДГ перевищує його законні доходи.

 

 

Теги: #корупція #війна #відповідальність #законопроєкт

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