США готові схвалити передання Україні F-16 третіми країнами після навчання українських льотчиків - Білий дім

США зможуть затвердити постачання Україні винищувачів F-16 від третіх країн після завершення підготовки українських пілотів, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

"У листі від держсекретаря США Ентоні Блінкена його колегам у Європі ми сформулювали, що США після завершення навчання пілотів, провівши консультації з Конгресом, будуть готові схвалити передання Україні винищувачів F-16 із третіх країн", - заявив Салліван на брифінгу в п'ятницю.

Раніше в п'ятницю агентство Bloomberg із посиланням на главу МЗС Данії Ларса Люкке Расмуссена повідомило, що Данія отримала від США схвалення на постачання Україні F-16 після навчання українських пілотів. В уряді Нідерландів, зі свого боку, повідомили, що теж отримали від Блінкена лист із дозволом на передання Україні F-16.

"Ми схвалюємо рішення Вашингтона дозволити нам відправити винищувачі F-16 до України. Велика подяка держсекретареві Блінкену за добру й оперативну співпрацю", - написав глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра у твіттері.

Минулого тижня представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США готові надати свою територію для підготовки українських пілотів до польотів на винищувачах F-16, якщо європейські союзники вичерпають свої можливості в цій галузі.

Нині провідну роль у підготовці українських льотчиків відіграють Данія і Нідерланди.

Наприкінці липня Кірбі заявив, що навчання українських пілотів проводитимуть у Румунії та Данії. Тоді він наголосив, що підготовка "розпочнеться незабаром". За його словами, навчання може відбутися і в інших країнах, але поки що визначеність є лише щодо Румунії та Данії.

На початку липня видання Financial Times повідомляло, що група з 11 країн Заходу з серпня розпочне навчання українських льотчиків управлінню F-16.