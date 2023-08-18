Події

16:28 18.08.2023

На Лимано-Куп'янському напрямку ворог намагається штурмувати українські позиції, більше використовує авіацію - Череватий

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На Лимано-Куп'янському напрямку противник намагається штурмувати українські позиції, зокрема в районі Синьківки, Білогорівки та Веселого, і більше використовує авіацію, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

"Якщо говорити про Лимано-Куп'янський напрямок, то тут ворог намагається штурмувати наші позиції. Шість разів у районі Синьківки намагався це зробити, по одному разу в районі Білогорівки та Веселого. Також активно використовував артилерію: 503 рази завдавав ударів, більше використовує авіацію. 10 авіанальотів здійснив за цю добу", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

За його словами, під час відбиття ворожих штурмів 16 окупантів було вбито, 72 - поранено.

Також українськими силами знищено дві ворожі бойові ремонтно-евакуаційні машини, два бронеавтомобілі "Тигр", безпілотник "Орлан-10" і баражувальний боєприпас "Ланцет", а також дві вантажівки з боєприпасами та один ворожий бліндаж.

Теги: #війна #зсу

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