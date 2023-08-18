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16:15 18.08.2023

Зеленський підписав закони про звільнення від мита і ПДВ оптики й антидронових рушниць для оборони

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Зеленський підписав закони про звільнення від мита і ПДВ оптики й антидронових рушниць для оборони

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про звільнення від мита і податку на додану вартість (ПДВ) низки товарів, які надходять в Україну для потреб безпеки і оборони.

Як зазначено в картках відповідних законопроєктів №9467 і №9468, розміщених на сайті Верховної Ради, документи було повернуто до парламенту з підписом глави держави 18 серпня.

Як повідомлялося, Верховна Рада 28 липня ухвалила в цілому законопроєкти №9467 і №9468, які передбачають звільнення від мита і ПДВ тепловізійних монокулярів, оснащених інфрачервоним детектором із вбудованою функцією камери, бінокулярів із функцією далекоміра й антидронових рушниць під час ввезення їх на митну територію України.

Теги: #мито #пдв #зеленський

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