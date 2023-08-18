Не варто змушувати втомлену дитину йти на перший урок до школи після нічної повітряної тривоги - Лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що не варто змушувати втомлену дитину йти на перший урок до школи після нічної повітряної тривоги.

"Уночі була тривога, сиділи з дитиною в укритті, а зранку вже починаються уроки — як бути?" – питання, яке не врегульовано нормативно, але потребує відповіді в межах здорового глузду. На моє переконання, якщо дитина не виспалася і почувається втомленою на ранок, не варто її змушувати йти на перший урок. Це нормально - пропустити заняття й наздогнати цю тему пізніше. Наприклад, на платформі Всеукраїнської школи онлайн", - написав Лісовий у фейсбуці.

За словами міністра, потрібно розуміти, що втомлена дитина навряд чи зможе сприймати матеріал на уроці й мати необхідний рівень концентрації.

"Якщо учень чи учениця пропускає самостійну чи контрольну, треба надавати можливість доскласти цю роботу. І загалом варто в навчальному процесі фокусуватися на головному, використовуючи всі переваги академічної свободи", - додав він.