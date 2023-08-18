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12:44 18.08.2023

Зеленський анонсував отримання нових пакетів військової допомоги від партнерів найближчим часом

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Зеленський анонсував отримання нових пакетів військової допомоги від партнерів найближчим часом

Україна незабаром отримає нові пакети військової допомоги від країн-партнерів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Реалізуються домовленості з партнерами. Заходять важка техніка, артилерія, засоби ППО. Продовжуємо роботу над наступними пакетами. Новини будуть скоро", - написав Зеленський у телеграмі у п'ятницю за підсумками ранкової наради.

Також він повідомив про успішну інспекцію роботи військово-лікарських комісій (ВЛК) і голів ТЦК, а також виявлення колаборантів. "(Обговорили - ІФ-У) перебіг всеохопної інспекції ВЛК. А також роботу СБУ щодо "воєнкомів" і колаборантів. Хороші результати", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, на нараді він також заслухав інформацію про ситуацію на фронті, зокрема про оборону і наступ, а також результати застосування дронів і закриті доповіді СБУ і ГУР щодо їхніх спеціальних завдань.

Теги: #військова_допомога

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