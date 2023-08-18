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12:17 18.08.2023

Спецслужби РФ готуються до проведення псевдовиборів на окупованих територіях України у вересні - українська розвідка

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Спецслужби РФ готуються до проведення псевдовиборів на окупованих територіях України у вересні - українська розвідка

Російський окупаційний режим планує імітацію проведення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2023 року, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР).

"Ціль - спроба легітимізувати окупацію та воєнні злочини, скоєні російською армією. Усіх причетних до незаконного проведення виборів буде притягнуто до відповідальності згідно із законодавством України та нормами міжнародного права, як це і відбувалось раніше із зрадниками та колаборантами", - ідеться в повідомленні.

У ГУР закликали громадян України на тимчасово окупованих територіях продовжувати надавати інформацію щодо псевдовиборів, зокрема надсилати інформацію щодо: колаборантів із місцевих мешканців та їхніх кураторів із Росії (особиста інформація, адреси, номери авто, телефонні номери тощо); так званих депутатів і представників окупаційних адміністрацій; свідчення фальсифікацій і нелегітимності проведення фейкових виборів.

Крім того, у розвідці подякували патріотам "за якісну співпрацю", зазначивши, що ця інформація сприятиме наближенню поразки окупантів.

Також, як наголосили в ГУР, це допоможе виявленню: пунктів дислокації, адрес проживання особового та керівного складу окупаційних військ; складів зберігання снарядів і паливно-мастильних матеріалів; місць розміщення, зберігання й ремонту військової техніки; місць розміщення засобів РЕР і РЕБ (характерна ознака: антени та локатори); штабів і пунктів управління окупаційних військ; місць зберігання та чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).

"Надсилайте нам іншу корисну інформацію, яка допомагає звільнити Україну від окупантів. Офіційний бот: https://t.me/povertaemosvoe_bot", - ідеться в повідомленні.

Теги: #окуповані_території #псевдовибори #гур_міноборони

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