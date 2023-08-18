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12:03 18.08.2023

У вихідні в Україні переважно без опадів, у західних областях короткочасні дощі

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У вихідні в Україні переважно без опадів, у західних областях короткочасні дощі

У суботу, 19 серпня, в Україні без опадів, лише у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях удень місцями короткочасний дощ, гроза, під час грози місцями посилення вітру 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 17-22°, удень 28-33°, у південних областях до 36°. На високогір'ї Карпат температура вночі 13-18°, удень 21-26°.

У Києві в суботу без опадів, вітер переважно східний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, удень 29-31°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 19 серпня в Києві було зафіксовано 1946 року, вона становила 37,8°, найнижчу вночі 1893 року - 7,4°.

У неділю, 20 серпня, вночі на всій території України без опадів. Удень у західних, північних областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°, удень 28-33°. У південних та східних областях вночі 19-24°, удень 31-36°.

У Києві в ніч на неділю без опадів, удень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, удень 30-32°.

Теги: #погода #прогноз

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