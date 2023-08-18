Події

11:47 18.08.2023

ДБР викрило посадовця військової частини, який використовував підлеглих бійців замість будівельників

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ДБР викрило посадовця військової частини, який використовував підлеглих бійців замість будівельників

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику командира батальйону однієї з військових частин Одеської області, який майже рік змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

"Так, з серпня 2022 року заступник командира військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України будувати для нього маєток біля Одеси. Доки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму понад 2 млн грн", - повідомляє пресслужба ДБР.

Наразі заступнику командира повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Теги: #вч #дбр

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