Події

10:12 18.08.2023

ВАКС зобов'язав депутата Рівненської облради, спійманого на хабарі, перерахувати 2 млн грн на потреби ЗСУ

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ВАКС зобов'язав депутата Рівненської облради, спійманого на хабарі, перерахувати 2 млн грн на потреби ЗСУ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним в одержанні неправомірної вигоди депутата Рівненської обласної ради, який одержав хабар за оформлення інвалідності постраждалій унаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Як повідомляють у телеграм-каналі Спеціальної антикорупційної прокуратури, 17 серпня ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП і депутатом Рівненської обласної ради.

"Депутат, який одночасно обіймав посаду головного лікаря КП "Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення", обвинувачувався в тому, що висловив прохання в одержанні та фактично одержав від громадянки зі статусом особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка мала супутні захворювання, 1,2 тис. дол. США за оформлення документів, необхідних для ухвалення рішення про інвалідність, пов’язану з наслідками аварії на ЧАЕС", - ідеться в повідомленні.

Суд визнав депутата винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України, і призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 68 тис. грн із позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у закладах охорони здоров'я, строком на один рік.

Також, за даними САП, засуджений зобов'язався перерахувати на потреби Збройних сил України 2 млн грн.

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 30 днів із дня його оголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Теги: #депутат #хабар #зсу

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