Ворог випустив 207 снарядів по Херсонській області

Російські окупаційні війська за добу випустили 207 снарядів по Херсонській області, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 48 обстрілів, випустивши 207 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів" і БПЛА", - написав він у телеграм-каналі.

За словами очільника ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.

Прокудін зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.