Окупанти за добу 23 рази обстріляли Сумщину, є руйнування

Протягом 17 серпня російські окупанти здійснили 23 обстріли Сумської області, зафіксовано 138 вибухів, пошкоджено приватний будинок, домогосподарство, два магазини, нежитлові будівлі, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

По Краснопільській громаді ворог здійснював обстріли з мінометів (15 вибухів) та артилерії (55 вибухів). Унаслідок артобстрілів пошкоджено приватний будинок, гараж, лазню, сарай, нежитлові будівлі, два магазини, автомобіль, газопровід.

По Свеській громаді здійснено гранатометний обстріл (4 вибухи).

У Середино-Будській громаді були мінометні обстріли (7 вибухів).

По Великописарівській громаді здійснено обстріли з мінометів (17 вибухів). Також зафіксовано 2 ворожі авіаудари некерованими ракетами НАР (12 вибухів).

По Новослобідській громаді ворог вдарив із мінометів (9 вибухів).

По Білопільській громаді здійснено обстріли з міномета (14 вибухів) і протитанкової гармати (5 вибухів). Унаслідок мінометного обстрілу пошкоджено домогосподарство та лінію електропередачі.