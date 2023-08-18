Окупанти двічі обстріляли Нікополь і один раз Марганецьку громаду

Російські окупаційні війська з артилерії двічі обстріляли Нікополь і один раз Марганецьку громаду, повідомив голова РВА Євген Євтушенко.

"Протягом дня три обстріли з використанням росіянами ствольної артилерії. Два припало на Нікополь, один на населений пункт Марганецької ТГ. Люди неушкоджені", - написав він у телеграм-каналі.

За словами глави РВА, зруйновано 12 приватних будинків, вісім господарських будівель, комунальне підприємство, автотранспорт, лінії електромережі. Унаслідок обстрілу сталося три загоряння.

У межах інших громад району день минув без обстрілів і надзвичайних ситуацій, додав голова РВА.