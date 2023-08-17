Восени відбудеться масштабний Форум оборонних технологій

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення восени Форуму оборонних індустрій.

У ході наради з урядовцями, сказав він у відеозверненні в четвер, говорили про Форум оборонних індустрій.

"Плануємо цей захід на осінь. Вперше відбудеться на державному рівні така масштабна подія. Українські та іноземні виробники зброї, наша потужність, потужність наших партнерів. Весь світ, зацікавлений у тому, щоб міжнародне право та людяність мали відповідний арсенал захисту від будь-якого терору", – сказав Зеленський.

"Світ може бути об'єднаний ще й таким форматом співпраці. Форум плануємо як першу фіксацію досягнень нашого оборонно-промислового комплексу. Продемонструвати те, що ми вже вміємо. Розглянути те, що ми можемо додати до наших можливостей зокрема, створення нових виробництв в Україні ", – зазначив президент.

За його словами, "ми маємо дати новий імпульс безпеці для всіх у світі, хто так само, як і ми, цінує свою державність і свободу. Нації мають право на захист. Будуємо арсенал вільного світу разом".