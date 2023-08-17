Події

21:59 17.08.2023

Болгарія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій про безпеку для України

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Болгарія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій про безпеку для України

Болгарія приєдналася до декларації країн "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вдячний Республіці Болгарія за рішення приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України", - написав він у мікроблозі твіттер.

За словами Єрмака, такий крок Болгарії посилює загальну безпеку в регіоні та сприяє подальшому розвитку українсько-болгарського співробітництва.

 

 

 

Теги: #підтримка #декларація #болгарія

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