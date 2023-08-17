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20:28 17.08.2023

Зеленський прийняв вірчі грамоти в нових послів Німеччини, Індонезії, Швеції, Чилі, Колумбії та Перу

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Зеленський прийняв вірчі грамоти в нових послів Німеччини, Індонезії, Швеції, Чилі, Колумбії та Перу

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти в нових послів шести країн: Німеччини, Індонезії, Швеції, Чилі, Колумбії та Перу.

"Вірчі грамоти нових послів, які прибули працювати в Україну. Німеччина, Індонезія, Швеція, Чилі, Колумбія та Перу. Та окрема розмова з кожним із послів. Наші відносини. Наші спільні можливості. Захист міжнародного права. Дякую за підтримку України!", - написав Зеленський у телеграмі в четвер.

Як повідомила пресслужба президента, урочиста церемонія відбулася на території Національного заповідника "Софія Київська" в столиці.

Під час зустрічі з Послом Німеччини Мартіном Єгером Володимир Зеленський відзначив важливість усебічної підтримки України з боку ФРН у відсічі російській агресії, що триває. Було високо оцінено реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту Президента України до Німеччини у травні поточного року.

"Глава держави наголосив на ролі ФРН у посиленні протиповітряної оборони України, зокрема шляхом надання систем IRIS-T, які виробляють у Німеччині, та Patriot. Було обговорено ключові пріоритети щодо подальшої оборонної підтримки України з боку ФРН з урахуванням потреб українських захисників на лінії фронту", - йдеться в повідомленні.

Президент висловив подяку послу Республіки Індонезія Аріфу Мухаммеду Басаламі за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, свідченням чого став візит до нашої країни президента Індонезії Джоко Відодо в червні 2022 року.

"Володимир Зеленський відзначив важливість участі України на запрошення Президента Індонезії в саміті G19 торік у листопаді, де Глава Української держави представив ініційовану ним всеосяжну Формулу миру. Він подякував Індонезії за участь її представника в консультаціях дипломатичних радників щодо реалізації Формули миру в Джидді", - повідомила пресслужба.

Зеленський також зупинився на питанні глобальної продовольчої безпеки, наголосивши на неприпустимості російського шантажу світу голодом, негативні наслідки якого відчуває також Індонезія.

Під час спілкування з послом Швеції Мартіном Обергом глава Української держави високо оцінив дієву солідарність цієї країни з Україною.

"Ми надзвичайно вдячні Швеції, вашому суспільству. Ви справді багато допомагаєте Україні. Дякуємо за вже 13-й пакет оборонної допомоги для нашої країни", - наголосив він.

Глава держави також подякував за ухвалення нещодавно урядом Швеції Стратегії про співпрацю у сфері відбудови та реформ з Україною на 2023-2027 роки.

"Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку з боку Швеції рішення про започаткування вже цього року переговорів про членство України в ЄС і подякував офіційному Стокгольму за приєднання до Спільної декларації G7 про підтримку України, укладеної у Вільнюсі", - ідеться в пресрелізі.

 

 

 

 

 

Теги: #президент #посли #вірчі_грамоти

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