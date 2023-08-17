Події

20:23 17.08.2023

У Києві стартував шостий фестиваль Bouquet Kyiv Stage

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У Києві стартував шостий фестиваль Bouquet Kyiv Stage

Шостий фестиваль Bouquet Kyiv Stage-2023 відкрився в національному заповіднику "Софія Київська" в столиці України.

"Дорогу подолає, той, хто йде" - так звучить девіз нашого фестивалю. Сьогодні ми не знаємо, коли закінчиться ця дорога, що нас чекає на цій дорозі, але ми точно знаємо, що перемога буде за нами, що перемога буде за нашим світом", - сказав співзасновник фестивалю Євген Уткін, під час відкриття Bouquet Kyiv Stage-2023 у четвер.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", фестиваль розпочався з акції "Червона калина". Учасники фестивалю в пам'ять про діячів мистецтва, які загинули під час війни з РФ, висадили дерево калини в саду заповідника.

У музичній частині Bouquet Kyiv Stage-2023 - 12 концертів. Музичну програму в перший день фестивалю відкрив концерт музики українських композиторів Agnus Dei в Софійському соборі.

Планується, що 19 серпня відбудеться День музики Валентина Сильвестрова, що об'єднує фортепіанну, вокальну, хорову та електронну творчість видатного композитора.

А фінальним акордом 20 серпня стане концерт до 30-річчя ансамблю солістів "Київська камерата", присвячений українському диригенту і піаністу Валерію Матюхіну (1949-2023).

У четвер роботу фестивалю через повітряні тривоги переривали тричі.

 

 

Теги: #фестиваль #київ #bouquet_kyiv_stage

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