Події

19:13 17.08.2023

Російські окупанти тричі обстріляли Дніпропетровську область, постраждалих немає

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Російські окупанти тричі обстріляли Дніпропетровську область, постраждалих немає

Російські окупанти в четвер, 17 серпня, двічі обстріляли Нікополь і один раз - Марганецьку громаду Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Накрили артилерійським вогнем. У населені пункти прилетіли понад два десятки снарядів. Загиблих і постраждалих немає", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Унаслідок обстрілів пошкоджено комунальне підприємство та 12 приватних будинків, у трьох із них сталися загоряння. Також пошкоджено 8 господарських будівель, авто та лінію електропередачі.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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