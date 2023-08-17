Естонія та Литва приєдналися до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Естонія і Литва приєдналися до спільної декларації країн "Великої сімки" про гарантії безпеки України. Про це повідомила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, оприлюднивши спільну заяву прем'єр-міністрів Естонії, Литви та Латвії.

"Ми продовжуватимемо допомагати Україні до перемоги. Ми підтримуватимемо Україну на її шляху до членства в НАТО та ЄС", - написала Каллас у твіттері, коментуючи рішення.

У спільній заяві Каллас, прем'єр-міністра Латвії Кріш'яніса Каріньша і прем'єр-міністра Литви Інґріди Шимоніте наголошується, що тільки членство в НАТО може забезпечити Україні майбутню безпеку.

"Ми твердо віримо, що тільки членство в НАТО надасть Україні гарантії безпеки і надійний засіб стримування, необхідний для запобігання майбутній агресії з боку експансіоністської Росії. Членство України в НАТО також суттєво зміцнить євроатлантичну безпеку і стабільність. На саміті НАТО у Вільнюсі союзники погодилися, що майбутнє України в НАТО. Ми продовжимо нашу незмінну підтримку України на її шляху до якнайшвидшого вступу до Північноатлантичного союзу. Україна довела свою готовність просувати наші спільні принципи демократії, свободи особистості та верховенства закону, а також вносити свій внесок у безпеку Північноатлантичного регіону", - зазначено в заяві.

Прем'єр-міністри також заявили про готовність тісно співпрацювати з Україною на шляху до членства в Європейському Союзі.

"Після оцінки виконання рекомендацій ми з нетерпінням очікуємо на початок переговорів про приєднання у 2023 році. Сильна, незалежна і процвітаюча Україна, яка повністю прив'язана до євроатлантичної сім'ї, необхідна для європейської безпеки. Пам'ятаючи про це, ми приєднуємося до Декларації G7 про підтримку України. Ми працюватимемо з Україною в рамках цієї багатосторонньої структури, щоб установити зобов'язання і домовленості в галузі безпеки, які допоможуть Україні якнайшвидше виграти цю війну, підтримати її економічну стабільність і відновлення, стійкість, програму реформ і просувати її європейські та євроатлантичні прагення", - наголошується в заяві.

"Ми разом з Україною з першого дня неспровокованої та жорстокої агресії Росії. Ми підтримуватимемо Україну до перемоги і продовжуватимемо робити свій внесок у міжнародні зусилля із захисту її незалежності, суверенітету, безпеки, демократії та процвітання. Ми продовжуватимемо зусилля щодо притягнення до відповідальності всіх, хто несе відповідальність за злочин агресії та інші міжнародні злочини", - додали прем'єр-міністри.

Як повідомлялося, Латвія приєдналася до Декларації країн G7 про гарантії безпеки для України 9 серпня.