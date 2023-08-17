Бригада "Азов" відновила виконання завдань на фронті

Бригада спеціального призначення "Азов" відновила виконання завдань у районі Серебрянського лісництва, повідомив директор департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

"Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилася і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва", - сказав він на брифінгу у Military Media Center.

За словами Уршаловича, воїни "Азова" утримують займані рубежі і завдають противнику втрат у живій силі та техніці.

Зокрема, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометний загін та інженерну машину окупантів.