У найближчі дві доби в більшості областей України без опадів

У п'ятницю, 18 серпня, в Карпатському регіоні очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території України без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°. Вдень 28-33°, у південній частині до 35°.

У Києві без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 18 серпня в Києві було зафіксовано у 1946 році, вона становила 36,2°, найнижчу вночі - 7,4° у 1919 році.

У суботу, 19 серпня, у більшості регіонів України, як і раніше, без опадів, тільки в Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі та грози.

Вітер східний, північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°, у західних областях 25-30°. У південних і східних областях уночі 18-23°, вдень 31-36°.

У Києві без опадів, вітер східний, північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.