Викрито російського агента, який передавав інформацію про військові об'єкти та критичну інфраструктуру Києва

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру киянину, який за грошову винагороду передавав російській воєнній розвідці інформацію про розміщення Сил оборони та про енергетичну інфраструктуру столиці, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру мешканцю Києва за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в четвер.

Як повідомляється, за даними слідства, "підозрюваний із червня 2023 року почав співпрацювати з воєнною розвідкою Головного управління Генерального штабу ЗС РФ та виконувати їхні завдання. За грошову винагороду він передавав своїм кураторам у РФ інформацію про підрозділи Сил оборони та енергетичну інфраструктуру в місті Києві".

"Підозрюваного затримали правоохоронці, коли він здійснював відеозйомку військової бази Збройних сил України в місті Києві", - уточнюється в повідомленні. Під час обшуків у нього вилучили банківські картки та мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою.