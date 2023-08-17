Події

08:59 17.08.2023

Окупанти обстріляли п'ять районів Харківщини, загинув мирний житель

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Окупанти обстріляли п'ять районів Харківщини, загинув мирний житель

У четвер, близько 6:50, російські окупаційні війська обстріляли Ківшарівку Куп'янського району Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Пошкоджено гараж, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, за минулу добу ворожих обстрілів зазнали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області, є загиблий серед мирного населення.

"Унаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватний будинок. Важке поранення отримав чоловік близько 55 років, який помер у лікарні. Деталі та особу загиблого встановлюють правоохоронці", - написав Синєгубов.

Крім того, внаслідок удару керованими авіабомбами по Чернещині пошкоджено приватні будинки. По смт Рогань окупанти завдали удару двома ракетами, попередньо Х-22. Зафіксовано влучення в землю, без руйнувань і постраждалих. У Вовчанську внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок і спортивну інфраструктуру, у Покаляному - зруйновано приватний будинок, сталася пожежа, у Петропавлівці - пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа, а неподалік Великої Рогані ворожі обстріли спровокували лісову пожежу.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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