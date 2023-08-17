Кількість жертв боїв у Триполі зросла до 55

Кількість жертв боїв, які в понеділок розв'язали збройні формування, що підкоряються Уряду національної згоди (УНЗ), збільшилася до 55, кількість постраждалих - до 146, повідомляє в середу агентство ЕФЕ.

Раніше повідомляли про 27 жертв і понад 100 поранених. При цьому зазначалося, що ввечері у вівторок сторонам за посередництва місцевих старійшин удалося домовитися про передачу командира Махмуда Хамзи ще одній озброєній групі та про повернення бійців із вулиць міста на бази.

На початку тижня стало відомо, що в бій вступила 444-а бригада столичного військового округу і Спеціальні сили стримування (ССС) - підрозділ військової поліції для спецоперацій. Приводом для бойових дій із застосуванням важкої зброї стало затримання ССС командира 444-ї бригади Хамзи в міжнародному аеропорту Мітіга, який контролюють загони ССС. Хамза раніше перебував у лавах ССС, був ключовим посередником у зниженні напруженості між іншими збройними формуваннями.

У Лівії протягом тривалого часу паралельно існують два органи виконавчої влади: підтримуваний ООН УНЗ в Триполі, на заході країни, і тимчасовий кабінет на сході країни, який підтримувала Лівійська національна армія (ЛНА) Халіфи Хафтара. За даними західних ЗМІ, Хафтару надавали допомогу Росія, Франція, Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет. На боці уряду в Триполі, зі свого боку, виступали Туреччина, Катар та Італія.

У жовтні 2021 року в Женеві представники протиборчих сторін підписали угоду про постійне припинення вогню. Вибори президента в Лівії, перші після повалення й убивства Муаммара Каддафі, були заплановані на 24 грудня 2021 року, однак у підсумку голосування не відбулося. Це сталося через розбіжності навколо виборчого законодавства, які не подолали досі.

На початку липня Хафтар пригрозив, що якщо влада Лівії до осені не створить умови для справедливого розподілу доходів від продажу нафти, то ЛНА може вдатися до дій у відповідь.