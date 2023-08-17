Події

08:16 17.08.2023

За добу окупанти випустили 422 снаряди по Херсонщині, один загиблий, семеро поранених

1 хв читати
За добу окупанти випустили 422 снаряди по Херсонщині, один загиблий, семеро поранених

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 78 обстрілів Херсонської області з різного озброєння, водночас випустивши 422 снаряди, є влучання в будівлю школи та медичний заклад, одна особа загинула, семеро дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у четвер уранці.

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; приміщення освітнього закладу та медичної установи у Херсоні; будівлю школи у Бериславському районі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення", - написав він у телеграмі.

Прокудін уточнив, що росіяни атакували за допомогою мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.

Зокрема, по місту Херсон припало 23 снаряди.

Як пізніше уточнили в міськраді Херсона, ворог обстріляв міську територіальну громаду використавши 121 снаряд.

"Ураження зафіксовано в Садовому, Комишанах, Херсоні, Антонівці, Молодіжному та Зеленівці", - йдеться в повідомленні в телеграмі.

Зазначається, що в ніч на четвер ворожого артилерійського обстрілу зазнало Садове.

За даними міської ради міста Херсона, внаслідок ворожих обстрілів за минулу добу четверо людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:10 17.08.2023
Окупанти завдали 80 ударів по Запорізькій області, надійшло 28 повідомлень про руйнування об'єктів інфраструктури - ОВА

Окупанти завдали 80 ударів по Запорізькій області, надійшло 28 повідомлень про руйнування об'єктів інфраструктури - ОВА

08:59 17.08.2023
Окупанти обстріляли п'ять районів Харківщини, загинув мирний житель

Окупанти обстріляли п'ять районів Харківщини, загинув мирний житель

08:07 17.08.2023
У результаті обстрілів Донеччини поранено двох місцевих жителів

У результаті обстрілів Донеччини поранено двох місцевих жителів

08:00 17.08.2023
Ворог обстріляв акваторію Очаківської громади Миколаївщини, постраждалих немає

Ворог обстріляв акваторію Очаківської громади Миколаївщини, постраждалих немає

07:52 17.08.2023
Окупанти здійснили ракетну атаку на Дніпропетровську область, обійшлося без жертв

Окупанти здійснили ракетну атаку на Дніпропетровську область, обійшлося без жертв

05:39 17.08.2023
За добу окупанти 31 раз обстріляли сім громад Сумщини – ОВА

За добу окупанти 31 раз обстріляли сім громад Сумщини – ОВА

19:35 16.08.2023
Окупанти повністю заборонили переміщення цивільних між Голою Пристанню і Кінбурнською косою

Окупанти повністю заборонили переміщення цивільних між Голою Пристанню і Кінбурнською косою

19:16 16.08.2023
Окупанти знову обстріляли Херсонщину, у с. Львове є загиблий

Окупанти знову обстріляли Херсонщину, у с. Львове є загиблий

12:58 16.08.2023
Унаслідок ранкового обстрілу Херсона поранені троє людей, зокрема пацієнт лікарні - ОВА

Унаслідок ранкового обстрілу Херсона поранені троє людей, зокрема пацієнт лікарні - ОВА

12:05 16.08.2023
Після атаки ударних дронів РФ по зерновій інфраструктурі в портах Дунаю пшениця на світових ринках подорожчала - аналітики

Після атаки ударних дронів РФ по зерновій інфраструктурі в портах Дунаю пшениця на світових ринках подорожчала - аналітики

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ ліквідували ворожий вертоліт Ка-52 на бахмутському напрямку

Сили оборони за добу ліквідували 480 окупантів, а також 24 БПЛА

Зеленський: Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор

Україна в рази нарощує виробництво дронів

Світ має протидіяти ударам РФ по українських портах - Зеленський

ОСТАННЄ

Кількість жертв боїв у Триполі зросла до 55

ЗС України мали успіх південніше напередодні звільненого Урожайного

ПС ЗСУ ліквідували ворожий вертоліт Ка-52 на бахмутському напрямку

Сили оборони за добу ліквідували 480 окупантів, а також 24 БПЛА

Сили оборони продовжують контрнаступ на двох напрямках, за добу відбулося 20 бойових зіткнень

Окупанти завдали вісім ракетних і 82 авіаудари по Україні за добу

Українська авіація завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

17 серпня: Яке сьогодні свято

Благодійний фонд SoftServe передає на фронт десять машин швидкої допомоги – голова Львівської облдержадміністрації

Болгарія приєднається до декларації G7 про гарантії безпеки для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА