За добу окупанти випустили 422 снаряди по Херсонщині, один загиблий, семеро поранених

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 78 обстрілів Херсонської області з різного озброєння, водночас випустивши 422 снаряди, є влучання в будівлю школи та медичний заклад, одна особа загинула, семеро дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у четвер уранці.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; приміщення освітнього закладу та медичної установи у Херсоні; будівлю школи у Бериславському районі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення", - написав він у телеграмі.

Прокудін уточнив, що росіяни атакували за допомогою мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.

Зокрема, по місту Херсон припало 23 снаряди.

Як пізніше уточнили в міськраді Херсона, ворог обстріляв міську територіальну громаду використавши 121 снаряд.

"Ураження зафіксовано в Садовому, Комишанах, Херсоні, Антонівці, Молодіжному та Зеленівці", - йдеться в повідомленні в телеграмі.

Зазначається, що в ніч на четвер ворожого артилерійського обстрілу зазнало Садове.

За даними міської ради міста Херсона, внаслідок ворожих обстрілів за минулу добу четверо людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.