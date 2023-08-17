Окупанти здійснили ракетну атаку на Дніпропетровську область, обійшлося без жертв

Під ранок російські окупанти атакували ракетами Дніпропетровську область, зокрема, за словами глави обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака, було "гучно" в Новомосковському районі області.

"На щастя, місцевих жителів не зачепило", - написав Лисак у телеграмі.

Проте внаслідок атаки без світла залишилося 10 тис. людей у двох населених пунктах. Наразі фахівці проблему усунули.

Інші наслідки атаки зараз уточнюють.