Події

07:52 17.08.2023

Окупанти здійснили ракетну атаку на Дніпропетровську область, обійшлося без жертв

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Окупанти здійснили ракетну атаку на Дніпропетровську область, обійшлося без жертв

Під ранок російські окупанти атакували ракетами Дніпропетровську область, зокрема, за словами глави обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака, було "гучно" в Новомосковському районі області.

"На щастя, місцевих жителів не зачепило", - написав Лисак у телеграмі.

Проте внаслідок атаки без світла залишилося 10 тис. людей у двох населених пунктах. Наразі фахівці проблему усунули.

Інші наслідки атаки зараз уточнюють.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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