Окупанти здійснили ракетну атаку на Дніпропетровську область, обійшлося без жертв
Під ранок російські окупанти атакували ракетами Дніпропетровську область, зокрема, за словами глави обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака, було "гучно" в Новомосковському районі області.
"На щастя, місцевих жителів не зачепило", - написав Лисак у телеграмі.
Проте внаслідок атаки без світла залишилося 10 тис. людей у двох населених пунктах. Наразі фахівці проблему усунули.
Інші наслідки атаки зараз уточнюють.