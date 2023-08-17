Події

00:31 17.08.2023

МЗС України працює над запрошенням на саміт G20 в Індії

1 хв читати
МЗС України працює над запрошенням на саміт G20 в Індії

Україна разом із партнерами працює над тим, щоб бути серед запрошених на саміт G20, який запланований у Делі 9-10 вересня, повідомив заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький в ефірі загальнонаціонального телемарафону в середу.

"Якщо коротко, ми над цим працюємо (над запрошенням на G20 – ІФ-У)", - сказав він.

Точицький запевнив, що партнери України також беруть участь у цьому процесі. Зокрема, він зазначив, що МЗС працює "з Індією та іншими партнерами, які є серед учасників цього саміту".

Раніше агентство EFE повідомило, що Міністр закордонних справ Індії Субрахманіям Джайшанкар підтвердив, що Україна не була запрошена на майбутній саміт G20 в Індії 9-10 вересня, де Росія є постійним членом.

Джайшакар зазначив, що таке рішення було ухвалено "з урахуванням того, що G20 виступає за зростання та розвиток, а не за вирішення конфліктів, що має бути зроблено у Раді Безпеки ООН".

Група 20 (G20), створена 1999 року, у ній беруть участь Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Японія, Мексика, Південна Корея, Росія, Саудівська Аравія, Південна Африка, Туреччина , Великобританія, США та Європейського Союзу.

 

 

Теги: #g20 #україна #індія #запрошення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:57 16.08.2023
"Метінвест-СМЦ" передав 50 бронежилетів благодійному фонду "Я – Херсон"

"Метінвест-СМЦ" передав 50 бронежилетів благодійному фонду "Я – Херсон"

23:09 16.08.2023
Україна не зможе захистити небо винищувачами F-16 восени-взимку цього року - Ігнат

Україна не зможе захистити небо винищувачами F-16 восени-взимку цього року - Ігнат

16:14 16.08.2023
НАЗК запросило СЕО міжнародних компаній-"спонсорів війни" до України

НАЗК запросило СЕО міжнародних компаній-"спонсорів війни" до України

07:58 16.08.2023
Українські військові евакуювали трьох людей похилого віку з Урожайного Донецької області

Українські військові евакуювали трьох людей похилого віку з Урожайного Донецької області

04:27 16.08.2023
ЗСУ просунулися в Луганській області та на заході Запорізької - ISW

ЗСУ просунулися в Луганській області та на заході Запорізької - ISW

03:35 16.08.2023
У США стартує кампанія "Республіканці за Україну" вартістю $2 млн

У США стартує кампанія "Республіканці за Україну" вартістю $2 млн

00:58 16.08.2023
Держсекретар США Блінкен закликав Конгрес терміново виділити додаткове фінансування для України

Держсекретар США Блінкен закликав Конгрес терміново виділити додаткове фінансування для України

22:58 15.08.2023
Заступник голови Офісу президента Кулеба відвідав із робочою поїздкою Чернігівську область

Заступник голови Офісу президента Кулеба відвідав із робочою поїздкою Чернігівську область

22:54 15.08.2023
Окупанти за день 26 разів обстріляли прикордоння Сумщини з артилерії та мінометів

Окупанти за день 26 разів обстріляли прикордоння Сумщини з артилерії та мінометів

04:42 15.08.2023
Держдеп засудив провокацію РФ щодо турецького судна

Держдеп засудив провокацію РФ щодо турецького судна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор

Україна в рази нарощує виробництво дронів

Світ має протидіяти ударам РФ по українських портах - Зеленський

Окупанти знову обстріляли Херсонщину, у с. Львове є загиблий

Унаслідок російського обстрілу Межівської громади на Дніпропетровщині загинув 18-річний юнак, чотири людини постраждали, зокрема 2-річна дитина

ОСТАННЄ

OFAC запровадило санкції проти трьох компаній, причетних до торгівлі зброєю між Росією і КНДР

Зеленський: Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор

ДСНС України: За добу ліквідовано п’ять пожеж унаслідок обстрілів у Донецькій області

Російський безпілотник у ніч на середу знищив у Ренійському морпорту 3-5 тис. тонн с/г продукції

Укрфінжитло готове профінансувати пільгову іпотеку "єОселя" для десяти тисяч українських сімей

Кулеба повідомив про завершення співбесід із 16 кандидатами в посли України

Україна в рази нарощує виробництво дронів

Франція засуджує російські атаки вночі на зернові склади в Одеській області

Світ має протидіяти ударам РФ по українських портах - Зеленський

Залужний обговорив з американськими та британськими партнерами постачання зброї, боєприпасів, ППО, РЕБ, дронів і пристроїв розмінування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА