МЗС України працює над запрошенням на саміт G20 в Індії

Україна разом із партнерами працює над тим, щоб бути серед запрошених на саміт G20, який запланований у Делі 9-10 вересня, повідомив заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький в ефірі загальнонаціонального телемарафону в середу.

"Якщо коротко, ми над цим працюємо (над запрошенням на G20 – ІФ-У)", - сказав він.

Точицький запевнив, що партнери України також беруть участь у цьому процесі. Зокрема, він зазначив, що МЗС працює "з Індією та іншими партнерами, які є серед учасників цього саміту".

Раніше агентство EFE повідомило, що Міністр закордонних справ Індії Субрахманіям Джайшанкар підтвердив, що Україна не була запрошена на майбутній саміт G20 в Індії 9-10 вересня, де Росія є постійним членом.

Джайшакар зазначив, що таке рішення було ухвалено "з урахуванням того, що G20 виступає за зростання та розвиток, а не за вирішення конфліктів, що має бути зроблено у Раді Безпеки ООН".

Група 20 (G20), створена 1999 року, у ній беруть участь Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Японія, Мексика, Південна Корея, Росія, Саудівська Аравія, Південна Африка, Туреччина , Великобританія, США та Європейського Союзу.