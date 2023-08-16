Україна не зможе захистити небо винищувачами F-16 восени-взимку цього року - Ігнат

Протягом осені-зими 2023 року Україна не зможе захистити своє небо винищувачами F-16, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗС ЗСУ) Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону в середу.

"Вже очевидно, що не зможемо захистити Україну літаками F-16 протягом осені та цієї зими", - сказав Ігнат.

"На цей літак були великі надії, що він стане частиною протиповітряної оборони, яка зможе захистити нас від ракетного та дронового тероризму Росії", - доповнив він.

Проте Ігнат також зазначив, що питання про навчання українського персоналу, зокрема пілотів та інженерів, "зрушило з місця".

"Ми розуміємо, що таки наші льотчики найближчим часом навчатимуться в країнах-членах авіаційної коаліції", - сказав спікер ВР ЗСУ.

"Але водночас потрібно проводити посилення нашого ППО", - підсумував Ігнат.

