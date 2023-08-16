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20:53 16.08.2023

Залужний обговорив з американськими та британськими партнерами постачання зброї, боєприпасів, ППО, РЕБ, дронів і пристроїв розмінування

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Залужний обговорив з американськими та британськими партнерами постачання зброї, боєприпасів, ППО, РЕБ, дронів і пристроїв розмінування

Представники військового керівництва України обговорили з партнерами з Великої Британії та США питання військового співробітництва та постачання Україні озброєння і боєприпасів, повідомив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний.

"Співпраця у військовій сфері - ключова тема, яку обговорювали. Розповів про обстановку на фронті, про перебіг наших наступальних і оборонних операцій. Ознайомив із планами Збройних Сил на найближчий час і в більш віддаленій перспективі. Обговорили можливі дії противника", - написав Залужний у телеграмі у середу.

"Окремо зупинилися на потребах військових підрозділів: боєприпаси, озброєння, засоби ППО, РЕБ, пристрої для дистанційного розмінування - це те, що необхідно. Ще одне вкрай важливе питання - це дрони. Протидія ворожим безпілотникам і нарощування власних можливостей. Домовилися з партнерами зосередити роботу за цим напрямом", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Також під час зустрічі обговорили можливість посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури від ворожих повітряних атак.

У зустрічі з української сторони брали участь Валерій Залужний, його заступник Михайло Забродський, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Військово-морськими силами Олексій Неїжпапа, перший заступник міністра оборони Олексій Павлюк і начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Переговори велися з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном і представниками делегацій партнерів.

"Подякував американським і британським партнерам за підтримку та допомогу, яку вони надають у боротьбі з російським агресором. Разом - переможемо!", - додав Залужний.

 

 

 

Теги: #поставки #війна

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