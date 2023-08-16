Відновлення України має відбуватися за принципами SMART і бути людиноцентричним, вважає співзасновник і керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

"Принципи SMART (ціль має бути Specific - конкретною, Measurable - вимірною, Achievable - досяжною, Relevant - значущою, Time bound - обмеженою у часі) припускають комплексний підхід до відновлення територій, зосереджуючись на інженерних комунікаціях, інфраструктурі, соціальних об'єктах і, звісно, житлі. Енергетична незалежність стає основоположною складовою цього підходу", - наголосив Насіковський у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, фахівці компанії DIM вивчили досвід багатьох країн, зокрема Швеції, і розробили системи геотермальних насосів для багатоквартирних будинків.

"Це дає змогу заощадити на опаленні до 40% і знизити споживання енергії на 35 кВт-год на квадратний метр", - пояснив Насіковський, додавши, що елементами сталої енергетичної незалежності проєктів DIM стали також сонячні панелі на місцях загального використання і вуличному освітленні.

Ключову роль у проєктах відновлення, на думку Насіковського, відіграватиме інфраструктура, створена відповідно до реальних потреб і бажань жителів.

"Життя відновлених спільнот має бути насиченим, тому ми розробили концепцію ком'юніті-центрів, освітніх хабів, а також місць для комерційних ініціатив, які відповідають реальним запитам і потребам людей", - додав співзасновник DIM.

Впровадження цих ідей, на його думку, потребує співпраці між державним і приватним сектором, аналізу та врахування поведінкових трендів і загального розуміння потреб сучасної спільноти.

"Відновлення - це виклик, але ми готові змінювати життя на краще, з урахуванням принципів SMART і зусилля всіх сфер суспільного життя", - наголосив Насіковський.

Як повідомлялося, згідно з дослідженнями проєкту "Росія заплатить" за підсумками червня, сума збитків, завданих житлу під час повномасштабної військової агресії РФ, становить $56 млрд.

Заснована у 2014 році ГК DIM складається з шести компаній, що охоплюють усі стадії будівництва.

На сьогодні ГК ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК. На стадії будівництва - сім житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас" - "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land та ін.