Події

20:04 16.08.2023

Відновлення України має відбуватися за принципами SMART

2 хв читати
Відновлення України має відбуватися за принципами SMART

Відновлення України має відбуватися за принципами SMART і бути людиноцентричним, вважає співзасновник і керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

"Принципи SMART (ціль має бути Specific - конкретною, Measurable - вимірною, Achievable - досяжною, Relevant - значущою, Time bound - обмеженою у часі) припускають комплексний підхід до відновлення територій, зосереджуючись на інженерних комунікаціях, інфраструктурі, соціальних об'єктах і, звісно, житлі. Енергетична незалежність стає основоположною складовою цього підходу", - наголосив Насіковський у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, фахівці компанії DIM вивчили досвід багатьох країн, зокрема Швеції, і розробили системи геотермальних насосів для багатоквартирних будинків.

"Це дає змогу заощадити на опаленні до 40% і знизити споживання енергії на 35 кВт-год на квадратний метр", - пояснив Насіковський, додавши, що елементами сталої енергетичної незалежності проєктів DIM стали також сонячні панелі на місцях загального використання і вуличному освітленні.

Ключову роль у проєктах відновлення, на думку Насіковського, відіграватиме інфраструктура, створена відповідно до реальних потреб і бажань жителів.

"Життя відновлених спільнот має бути насиченим, тому ми розробили концепцію ком'юніті-центрів, освітніх хабів, а також місць для комерційних ініціатив, які відповідають реальним запитам і потребам людей", - додав співзасновник DIM.

Впровадження цих ідей, на його думку, потребує співпраці між державним і приватним сектором, аналізу та врахування поведінкових трендів і загального розуміння потреб сучасної спільноти.

"Відновлення - це виклик, але ми готові змінювати життя на краще, з урахуванням принципів SMART і зусилля всіх сфер суспільного життя", - наголосив Насіковський.

Як повідомлялося, згідно з дослідженнями проєкту "Росія заплатить" за підсумками червня, сума збитків, завданих житлу під час повномасштабної військової агресії РФ, становить $56 млрд.

Заснована у 2014 році ГК DIM складається з шести компаній, що охоплюють усі стадії будівництва.

На сьогодні ГК ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК. На стадії будівництва - сім житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас" - "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land та ін.

Теги: #житло #думка #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:11 15.08.2023
Відновлення Мощуна потребує затвердження його генплану - голова КОВА

Відновлення Мощуна потребує затвердження його генплану - голова КОВА

15:55 14.08.2023
Шмигаль обговорив із міністром фінансів Німеччини перспективи співпраці України з KfW

Шмигаль обговорив із міністром фінансів Німеччини перспективи співпраці України з KfW

20:49 12.08.2023
Відновлення енергосистеми України йде за графіком, завершено ремонт уже п’яти атомних блоків

Відновлення енергосистеми України йде за графіком, завершено ремонт уже п’яти атомних блоків

17:47 11.08.2023
Подано понад 1400 заявок на компенсацію за знищене житло

Подано понад 1400 заявок на компенсацію за знищене житло

11:18 10.08.2023
Дрогобич зможе за рік-два забезпечити житлом усіх переселенців - мер

Дрогобич зможе за рік-два забезпечити житлом усіх переселенців - мер

19:28 09.08.2023
У Київській області погодили рішення про виплату понад 152 млн грн для відновлення житла

У Київській області погодили рішення про виплату понад 152 млн грн для відновлення житла

11:38 09.08.2023
Зеленський підписав закон про спрощення управління багатоквартирними будинками

Зеленський підписав закон про спрощення управління багатоквартирними будинками

21:11 08.08.2023
Данілов: Заколот Пригожина - це була спецоперація, погоджена з Путіним

Данілов: Заколот Пригожина - це була спецоперація, погоджена з Путіним

13:05 08.08.2023
Запущено компенсаційний онлайн-калькулятор для власників знищеного під час війни житла

Запущено компенсаційний онлайн-калькулятор для власників знищеного під час війни житла

19:49 07.08.2023
В Інгульці Херсонської області відновили централізоване водопостачання

В Інгульці Херсонської області відновили централізоване водопостачання

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Світ має протидіяти ударам РФ по українських портах - Зеленський

Окупанти знову обстріляли Херсонщину, у с. Львове є загиблий

Унаслідок російського обстрілу Межівської громади на Дніпропетровщині загинув 18-річний юнак, чотири людини постраждали, зокрема 2-річна дитина

БЕБ офіційно оголосило про чергову зміну керівника

Окупанти завдали ударів по трьох районах Харківщини, інформації про постраждалих немає - Синєгубов

ОСТАННЄ

Франція засуджує російські атаки вночі на зернові склади в Одеській області

Світ має протидіяти ударам РФ по українських портах - Зеленський

Залужний обговорив з американськими та британськими партнерами постачання зброї, боєприпасів, ППО, РЕБ, дронів і пристроїв розмінування

У Межівській громаді Дніпропетровської області вже шестеро постраждалих від обстрілу, ще один у Нікопольському районі

Україна зосередиться на гарантуванні безпеки суден, екіпажів та експорті сільгосппродукції Чорним морем

Окупанти завдали сім ракетних і 67 авіаударів по Україні за добу, збито дві ракети і 13 "шахедів"

Українська авіація завдала дев’ять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Окупанти повністю заборонили переміщення цивільних між Голою Пристанню і Кінбурнською косою

"ДТЕК" за останні 3 міс. збільшив виробництво е/е на 26%

Сили оборони відбили наступ окупантів на чотирьох напрямках на сході України, за добу було 15 бойових зіткнень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА