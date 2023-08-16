Події

19:29 16.08.2023

"ДТЕК" за останні 3 міс. збільшив виробництво е/е на 26%

2 хв читати
"ДТЕК" за останні 3 міс. збільшив виробництво е/е на 26%

"ДТЕК" у травні-липні 2023 року збільшив виробництво електроенергії, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 26%, повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в середу.

"В останні три місяці, багато в чому через спеку, ТЕС "ДТЕК Енерго" несуть підвищене навантаження. Зокрема, у травні-липні цього року вони згенерували в українську енергосистему на 26% більше електроенергії, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в документі.

Як зазначили в енергохолдингу, у розпал ремонтної кампанії та підготовки до майбутнього опалювального сезону ТЕС "ДТЕК Енерго" продовжують підтримувати стійкість української енергосистеми своїми маневровими потужностями.

Загалом теплоелектростанції компанії в січні-липні цього року відпустили близько 8,4 млрд кВт-год електроенергії, що еквівалентно середньому споживанню близько 2,8 млн сімей протягом року.

"У режимі 24/7 наші працівники ремонтують блоки на станціях і готують обладнання теплової генерації до максимального навантаження протягом опалювального сезону. Робимо все, щоб чергова екстремальна зима пройшла для українців зі світлом і теплом. І навіть в умовах ремонтної кампанії не забуваємо про літні піки споживання, які потрібно покривати. Просто зараз несемо підвищене навантаження для забезпечення надійної роботи енергосистеми", - заявив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв, слова якого наведені в пресрелізі.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнутий цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність у тепловій генерації електроенергії станом на січень 2022 року - 13,3 ГВт. У вуглевидобутку створено повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування та сервісне обслуговування шахтного обладнання.

Теги: #енергетика #дтек #е_е

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:23 15.08.2023
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 58 тис. абонентів Донеччини, Дніпропетровської та Одеської областей

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 58 тис. абонентів Донеччини, Дніпропетровської та Одеської областей

13:14 15.08.2023
"Оператор ринку" має намір розвивати платформу REP для невеликих споживачів у бік розширення послуг

"Оператор ринку" має намір розвивати платформу REP для невеликих споживачів у бік розширення послуг

17:16 14.08.2023
Компанія "Аврора" інвестувала 20 млн грн у першу чергу дахової СЕС потужністю 350 кВт у Вінниці

Компанія "Аврора" інвестувала 20 млн грн у першу чергу дахової СЕС потужністю 350 кВт у Вінниці

12:42 13.08.2023
Окупанти знову обстріляли Херсон, центр міста без світла

Окупанти знову обстріляли Херсон, центр міста без світла

11:12 12.08.2023
Шмигаль: Працюємо над збільшенням постачань систем ППО та енергообладнання

Шмигаль: Працюємо над збільшенням постачань систем ППО та енергообладнання

18:27 09.08.2023
У Києві перевірять готовність життєзабезпечення міста під час блекауту

У Києві перевірять готовність життєзабезпечення міста під час блекауту

20:32 08.08.2023
Україна має намір запровадити санкції проти російського енергетичного сектору

Україна має намір запровадити санкції проти російського енергетичного сектору

13:29 04.08.2023
ДТЕК у липні відновив електропостачання 298 тис. абонентів у 4 областях

ДТЕК у липні відновив електропостачання 298 тис. абонентів у 4 областях

12:50 04.08.2023
Знеструмлено частину споживачів у шести областях через ворожі обстріли - Міненерго

Знеструмлено частину споживачів у шести областях через ворожі обстріли - Міненерго

05:16 02.08.2023
Американські сенатори внесли проєкт закону "Про відповідь на кризу енергетичної безпеки в Україні та Європі"

Американські сенатори внесли проєкт закону "Про відповідь на кризу енергетичної безпеки в Україні та Європі"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти знову обстріляли Херсонщину, у с. Львове є загиблий

Унаслідок російського обстрілу Межівської громади на Дніпропетровщині загинув 18-річний юнак, чотири людини постраждали, зокрема 2-річна дитина

БЕБ офіційно оголосило про чергову зміну керівника

Окупанти завдали ударів по трьох районах Харківщини, інформації про постраждалих немає - Синєгубов

Темпи вивезення окупантами українського зерна з Маріупольського порту зростають

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили наступ окупантів на чотирьох напрямках на сході України, за добу було 15 бойових зіткнень

Окупанти знову обстріляли Херсонщину, у с. Львове є загиблий

Чиновник НАТО назвав помилкою свої слова про варіант вступу України до НАТО в обмін на відмову від частини територій

Одного з підозрюваних у вбивстві військового в дорожньому конфлікті 2022 року відпустили під заставу, прокуратура має намір оскаржити рішення

Верещук: Про мій перехід у Міноборони не йдеться

Кулеба, Резніков і Камишін підписали спільний лист країнам-партнерам та іноземним компаніям із запрошенням до участі у форумі оборонних індустрій

Унаслідок російського обстрілу Межівської громади на Дніпропетровщині загинув 18-річний юнак, чотири людини постраждали, зокрема 2-річна дитина

БЕБ офіційно оголосило про чергову зміну керівника

Швейцарія розширила підтримку 11-го пакета санкцій ЄС проти РФ

Рада планує в серпні розглянути законопроєкт про спрощене отримання УБД

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА