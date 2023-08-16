"ДТЕК" за останні 3 міс. збільшив виробництво е/е на 26%

"ДТЕК" у травні-липні 2023 року збільшив виробництво електроенергії, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 26%, повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в середу.

"В останні три місяці, багато в чому через спеку, ТЕС "ДТЕК Енерго" несуть підвищене навантаження. Зокрема, у травні-липні цього року вони згенерували в українську енергосистему на 26% більше електроенергії, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в документі.

Як зазначили в енергохолдингу, у розпал ремонтної кампанії та підготовки до майбутнього опалювального сезону ТЕС "ДТЕК Енерго" продовжують підтримувати стійкість української енергосистеми своїми маневровими потужностями.

Загалом теплоелектростанції компанії в січні-липні цього року відпустили близько 8,4 млрд кВт-год електроенергії, що еквівалентно середньому споживанню близько 2,8 млн сімей протягом року.

"У режимі 24/7 наші працівники ремонтують блоки на станціях і готують обладнання теплової генерації до максимального навантаження протягом опалювального сезону. Робимо все, щоб чергова екстремальна зима пройшла для українців зі світлом і теплом. І навіть в умовах ремонтної кампанії не забуваємо про літні піки споживання, які потрібно покривати. Просто зараз несемо підвищене навантаження для забезпечення надійної роботи енергосистеми", - заявив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв, слова якого наведені в пресрелізі.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнутий цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність у тепловій генерації електроенергії станом на січень 2022 року - 13,3 ГВт. У вуглевидобутку створено повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування та сервісне обслуговування шахтного обладнання.