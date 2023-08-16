Події

19:16 16.08.2023

Окупанти знову обстріляли Херсонщину, у с. Львове є загиблий

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Окупанти знову обстріляли Херсонщину, у с. Львове є загиблий

Мешканець с. Львове Бериславського району Херсонської області загинув, а мешканець м. Херсон зазнав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації в середу.

"Армія РФ продовжує обстрілювати Херсонщину. На жаль, є постраждалі серед цивільних. У селі Львове від російського удару загинув 54-річний місцевий житель, який перебував на вулиці. У Херсоні окупанти накрили вогнем житловий будинок. Поранення дістав 71-річний чоловік, його госпіталізували", - ідеться в повідомленні.

Теги: #жертви #обстріли #херсонська_область

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