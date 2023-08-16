Події

17:40 16.08.2023

Унаслідок російського обстрілу Межівської громади на Дніпропетровщині загинув 18-річний юнак, чотири людини постраждали, зокрема 2-річна дитина

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Унаслідок російського обстрілу Межівської громади (Дніпропетровська обл.) 18-річний юнак дістав смертельних поранень, іще четверо людей травмовані, серед них - дворічна дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Російські терористи вбили 18-річного хлопця. Він отримав поранення через ворожий удар по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака. Зробили все, що могли…", - написав він у телеграм-каналі в середу.

За його даними, ще четверо людей постраждали, серед них дитина: "Дівчинці лише 2 роки! Зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно".

"Атака на район сталася по обіді. Нині там досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 кв. м", - уточнив Лисак.

Теги: #обстріл #дніпропетровська_область

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