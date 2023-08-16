Події

15:08 16.08.2023

Четверо постраждалих унаслідок обстрілу Львівської області залишаються в лікарнях - ОВА

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Четверо постраждалих унаслідок обстрілу Львівської області залишаються в лікарнях - ОВА

Четверо з шести осіб, яких госпіталізували після російського ракетного удару по Львівській області 15 серпня, залишаються в медзакладах, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"В одного постраждалого перелом, в іншого - закрита черепно-мозкова травма. Ще двоє - з гіпертонічним кризом", - написав Козицький у фейсбуці в середу.

Він зазначив, що у Львові пошкоджено близько 100 будинків. Про необхідність у відселенні та забезпеченні тимчасовим житлом заявили чотири сім'ї (12 осіб).

"На засіданні Львівської міської комісії ТЕБ та НС ухвалили рішення щодо виділення 20 млн грн із резервного фонду для ліквідації наслідків ракетного удару", - додав голова ОВА.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару у Львівській області постраждали 15 людей. 

Теги: #удар #львів #постраждалі

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