Події

13:36 16.08.2023

Із Донеччини перемістили понад 87 тис. громадян за рік обов'язкової евакуації - Мінреінтеграції

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Із Донеччини перемістили понад 87 тис. громадян за рік обов'язкової евакуації - Мінреінтеграції

З Донецької області до безпечних регіонів перемістилися понад 87 тис. громадян за рік обов'язкової евакуації, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованої території.

"Із серпня 2022 року здійснюється обов’язкова евакуація з Донеччини. Таким чином за один рік до безпечних регіонів перемістилися більше ніж 87 тисяч громадян. Серед них – понад 10,7 тисячі дітей і більш як 3,7 тисячі маломобільних", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що також триває евакуація з деокупованих територій, яка розпочалася восени минулого року.

Так, із Харківської області за 11 місяців виїхали понад 26 тис. осіб, а з Херсонської області за дев'ять місяців евакуювалося понад 39 тис. громадян.

Теги: #впо #мінреінтеграції

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