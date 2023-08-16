Події

10:00 16.08.2023

Росіяни за добу завдали 100 ударів по території Запорізької області - голова ОВА

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Російські окупанти за минулу добу завдали 100 ударів по 26 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Зафіксовано 84 артилерійські обстріли по території Гуляйполя, Новоданилівки, Омельника, Левадного, Новоандріївки, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших сіл на лінії вогню", - написав Малашко в телеграм-каналі.

Крім того, росіяни завдали п'яти авіаударів по Таврійському та Оріхову, а також обстріляли з РСЗВ Новодарівку та Білогір'я. Чотири БПЛА атакували Залізничне, Малинівку, Новоіванівку та Затишшя. П'ять ракетних ударів припали на Таврійське.

"Надійшло 48 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель, складських приміщень та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих", - додав Малашко.

 

Теги: #обстріли #запорізька_область

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