Події

08:40 16.08.2023

Росіяни двічі атакували Одеську область, у результаті влучення в одному з портів Дунаю була пожежа

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Росіяни двічі атакували Одеську область, у результаті влучення в одному з портів Дунаю була пожежа

У ніч на 16 серпня росіяни двічі атакували Одеську область, унаслідок влучення в одному з портів Дунаю виникла пожежа, яку вже ліквідували, інформував голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у середу вранці.

"Російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками. Основна мета - портова та зернова інфраструктура на півдні області", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За його словами, унаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані співробітниками ДСНС.

Очільник Одещини наголосив, що в результаті атаки "загиблих і постраждалих, на щастя, немає".

У зв'язку з цим, він укотре закликав громадян прислухатися до попереджень про небезпеку, спускатися до укриттів і перебувати в безпечних місцях.

 

 

 

Теги: #одеська_область #обстріли

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