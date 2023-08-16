ЗСУ просунулися в Луганській області та на заході Запорізької - ISW



15 серпня українські Сили оборони провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту та просунулися на Луганщині, а також на заході Запорізької області, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

В огляді Інституту з посиланням на Генштаб України повідомляється, що Сили оборони продовжують контрнаступ на Бахмутському, Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському (захід Донецької – схід Запорізької області) напрямках.

Водночас, посилаючись на опубліковані російським блогером координати, ISW зазначає, що українські сили просунулися на південь від Дібрової (7 км на південний захід від Кремінної).

"На геолокаційних кадрах, опублікованих 14 серпня, видно, що українські війська просунулися в Роботино, а подальші російські та українські повідомлення, опубліковані 15 серпня, свідчать про те, що українські сили перекинули додаткові контрнаступальні бригади до західної частини Запорізької області", - йдеться у огляд.

Також ISW цитує українського полковника Петра Черника, який стверджує, що контрнаступ на півдні України просувається повільно, тому що ЗСУ мають подолати триешелоновану російську оборонну лінію.

Черник заявив, що "російська лінія оборони включає першу лінію мінних загороджень шириною в кілька кілометрів; друга лінія з артилерією, технікою і зосередженням особового складу; і третя лінія тилових позицій, призначених для збереження ресурсів".

Він зазначив, що контрбатарейні заходи особливо важливі для того, щоб російська артилерія не завдавала ударів по українським засобам розмінування.

У ISW вважають, що подібні заяви Черника узгоджуються з оцінками Інституту про те, що доктринально обґрунтована оборона російських позицій уповільнює просування ЗСУ на півдні України.

