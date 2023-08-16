У США стартує кампанія "Республіканці за Україну" вартістю $2 млн
Американська неурядова організація Defending Democracy Together розпочала кампанію із закликом до республіканських законодавців продовжувати підтримку України, йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті організації 15 серпня.
"Стартує абсолютно нова кампанія вартістю $2 млн під назвою "Республіканці за Україну", покликана переконати виборців Республіканської партії та посадових осіб стати на бік українського союзника США проти Росії", - наголошується в заяві.
Виборці Республіканської партії прямо на камеру закликатимуть партію підтримати Україну. Ролики, зняті від першої особи, в рамках кампанії транслюватимуться на кабельному та мережевому телебаченні, а також у цифровому форматі на YouTube до кінця року.
Автори кампанії наголошують, що їхня мета — нагадати американцям про важливість підтримки України та не відмовлятися від боротьби за свободу.