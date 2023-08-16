Події

03:35 16.08.2023

У США стартує кампанія "Республіканці за Україну" вартістю $2 млн

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У США стартує кампанія "Республіканці за Україну" вартістю $2 млн


 Американська неурядова організація Defending Democracy Together розпочала кампанію із закликом до республіканських законодавців продовжувати підтримку України, йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті організації 15 серпня.
"Стартує абсолютно нова кампанія вартістю $2 млн під назвою "Республіканці за Україну", покликана переконати виборців Республіканської партії та посадових осіб стати на бік українського союзника США проти Росії", - наголошується в заяві.
Виборці Республіканської партії прямо на камеру закликатимуть партію підтримати Україну. Ролики, зняті від першої особи, в рамках кампанії транслюватимуться на кабельному та мережевому телебаченні, а також у цифровому форматі на YouTube до кінця року.
Автори кампанії наголошують, що їхня мета — нагадати американцям про важливість підтримки України та не відмовлятися від боротьби за свободу.
 

Теги: #сша #україна #підтримка #республіканці

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