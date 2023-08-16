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02:12 16.08.2023

Латвія розпочала мобілізацію прикордонників для посилення кордону з Білоруссю

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Латвія розпочала мобілізацію прикордонників для посилення кордону з Білоруссю


 З 15 серпня Державна прикордонна служба Латвії розпочала додаткову мобілізацію прикордонників на службу для посилення охорони зовнішнього державного кордону, повідомляється на сайті Держприкордонслужби країни.
"Таке рішення було ухвалено у зв'язку з швидкозростаючою гібридною загрозою на латвійсько-білоруському державному кордоні за останню добу, коли було виявлено 96 спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського державного кордону", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що в організації потоку нелегальних іммігрантів спостерігається "зростання залученості білоруських органів влади".
У зв'язку з тим, що відбувається в Держприкордонслужбі припинили надавати відпустки посадовим особам, а також викликають на службу тих, хто зараз перебуває у відпустці.
Державна прикордонна служба Латвії також запросила додаткову підтримку у Національних збройних сил та Державної поліції.
 

Теги: #прикордонники #латвія #мобілізація #кордони

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