Латвія розпочала мобілізацію прикордонників для посилення кордону з Білоруссю



З 15 серпня Державна прикордонна служба Латвії розпочала додаткову мобілізацію прикордонників на службу для посилення охорони зовнішнього державного кордону, повідомляється на сайті Держприкордонслужби країни.

"Таке рішення було ухвалено у зв'язку з швидкозростаючою гібридною загрозою на латвійсько-білоруському державному кордоні за останню добу, коли було виявлено 96 спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського державного кордону", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що в організації потоку нелегальних іммігрантів спостерігається "зростання залученості білоруських органів влади".

У зв'язку з тим, що відбувається в Держприкордонслужбі припинили надавати відпустки посадовим особам, а також викликають на службу тих, хто зараз перебуває у відпустці.

Державна прикордонна служба Латвії також запросила додаткову підтримку у Національних збройних сил та Державної поліції.

