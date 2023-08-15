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22:58 15.08.2023

Заступник голови Офісу президента Кулеба відвідав із робочою поїздкою Чернігівську область

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Заступник голови Офісу президента Кулеба відвідав із робочою поїздкою Чернігівську область


На доручення президента України Володимира Зеленського, заступник керівника Офісу глави держави Олексій Кулеба відвідав із робочою поїздкою Чернігівську область.
Як повідомляє прес-служба Офісу президента, разом із начальником Чернігівської обласної військової адміністрації Кулеба провів оперативну нараду з представниками командування ОУВ «Чернігів» та 119 бригади територіальної оборони.
«Чернігівщина – регіон, що межує із ворожими країнами. Тому першочергове завдання – постійне посилення безпеки на прикордонних. Військова, обласна та місцева влада у спільній координації має над цим працювати. В умовах повномасштабної війни усі ланки управління мають діяти як єдиний механізм», – цитує прес-служба Олексія Кулебу.
За словами заступника керівника Офісу глави держави, не менш важливе питання – підготовка до опалювального сезону.
«У всіх регіонах зараз на порядку денному осінньо-зимовий період. Ми розуміємо, що в умовах повномасштабної війни цей сезон буде складнішим за попередній. Тому тут важлива спільна робота енергетиків та влади. Також важливою є безпека працівників енергетичної галузі», – зазначив Кулеба.
У рамках робочої поїздки заступник керівника Офісу президента побував у Іванківській громаді, яка була під окупацією росіян 27 днів. Олексій Кулеба обговорив із начальником Чернігівської ОВА та головою громади можливості для прискорення її відновлення.
«Суспільство готується до початку навчального року – триває відновлення школи, відновлено та облаштовано укриття. Важливо, що у цьому суспільстві одні із найкращих темпів обробки заявок за програмою «Відновлення». Звісно, після окупації роботи багато. Як єдиний механізм, координуючи рішення та кроки на всіх рівнях, захищаємо життя та повертаємо життя на деокуповані території. З перемогою повернемо й мир на всю українську землю», – наголосив заступник керівника Офісу президента.
 

Теги: #україна #чернігівська_область #офіс_президента

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