Події

20:52 15.08.2023

Північна Македонія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

1 хв читати
Північна Македонія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

Північна Македонія офіційно приєдналася до декларації "Великої сімки" про підтримку гарантій безпеки для України, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки гарантій безпеки для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую прем'єр-міністру Дімітару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами", - написав Зеленський у твіттері.

 

 

 

Теги: #декларація #македонія #приєднання #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:39 15.08.2023
Посол Японії провів зустріч із головою Верховної Ради

Посол Японії провів зустріч із головою Верховної Ради

15:31 12.08.2023
Греція приєдналася до вільнюської Декларації G7 на підтримку України

Греція приєдналася до вільнюської Декларації G7 на підтримку України

21:52 26.07.2023
Через два тижні після ухвалення Спільної декларації про підтримку України, до неї приєдналися ще 12 країн

Через два тижні після ухвалення Спільної декларації про підтримку України, до неї приєдналися ще 12 країн

12:46 13.07.2023
Нідерланди приєднаються до декларації G7 про підтримку України

Нідерланди приєднаються до декларації G7 про підтримку України

17:50 12.07.2023
Жовква: Спільна декларація на підтримку України - фундамент гарантій безпеки

Жовква: Спільна декларація на підтримку України - фундамент гарантій безпеки

17:42 12.07.2023
Україна зобов'язалася продовжувати реформи та посилити цивільний контроль за Збройними силами - текст декларації G7

Україна зобов'язалася продовжувати реформи та посилити цивільний контроль за Збройними силами - текст декларації G7

17:37 12.07.2023
Країни G7 визнали необхідність створення механізму відшкодування збитків Україні - текст декларації

Країни G7 визнали необхідність створення механізму відшкодування збитків Україні - текст декларації

17:35 12.07.2023
Країни G7 оголосили про початок двосторонніх переговорів щодо формалізації підтримки України

Країни G7 оголосили про початок двосторонніх переговорів щодо формалізації підтримки України

16:51 12.07.2023
Ми допоможемо Україні побудувати потужну оборону на суходолі, у повітрі та на морі - Байден на оголошенні декларації G7

Ми допоможемо Україні побудувати потужну оборону на суходолі, у повітрі та на морі - Байден на оголошенні декларації G7

16:49 12.07.2023
Это значительная победа в сфере безопасности Украины – Зеленский о Декларации G7

Это значительная победа в сфере безопасности Украины – Зеленский о Декларации G7

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Реальний бойовий досвід має бути пріоритетом під час навчання мобілізованих

Унаслідок ракетного удару у Львівській області пошкоджено близько 120 будинків - Козицький

Зеленський відвідав бригади, що наступають на мелітопольському напрямку

Швеція передасть Україні новий пакет військової допомоги на суму майже $314 млн

ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації, підозрюваного в підбурюванні до надання хабаря суддям

ОСТАННЄ

Порошенко оголосив про збільшення фінансування виробництва техніки для фронту

У Рівненській області будуть заборонені хресні ходи з 19 до 25 серпня

Стартував демонтаж даху історичної будівлі на вул. Набережно-Хрещатицькій у Києві

Реальний бойовий досвід має бути пріоритетом під час навчання мобілізованих

Україна ініціює санкції проти власника та конструктора компанії - виробника БПЛА "Ланцет"

Російські окупанти обстріляли село на Херсонщині, поранені троє людей

Окупанти завдали 42 ракетних і 44 авіаударів по Україні за добу

Американська GEM і Фонд Говарда Баффета встановлять понад 80 тис. вікон по всій Україні до кінця року

ЗСУ стримали наступ окупантів на куп'янському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках і продовжують наступати на півдні країни

На території заповідника "Хортиця" після підриву Каховської ГЕС виявлено нові археологічні знахідки - Мінкультури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА