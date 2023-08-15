Події

19:39 15.08.2023

Посол Японії провів зустріч із головою Верховної Ради

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Посол Японії провів зустріч із головою Верховної Ради

Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі обговорили розвиток двосторонніх японсько-українських парламентських відносин і співробітництва в рамках G7.

"Посол Мацуда зустрівся з Русланом Стефанчуком, щоб обговорити розвиток двосторонніх японсько-українських парламентських відносин і співпраці в рамках G7 під головуванням Японії цього року. Обидві сторони підтвердили готовність до подальшого зміцнення дружби та співпраці між обома країнами", - ідеться в повідомленні посольства Японії у твіттері.

 

Теги: #японія #g7

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