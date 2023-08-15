Шведська SKF повідомила про влучання ракети в її завод у Луцьку, де загинули троє людей, - ЗМІ

Шведський виробник підшипників - компанія SKF повідомила про ураження ракетою її заводу в Луцьку, внаслідок чого загинули троє співробітників, повідомляє у вівторок агентство Reuters.

"Минулої ночі стався напад на місто Луцьк в Україні й унаслідок цього постраждав наш завод. Нам дуже сумно підтверджувати, що трьох наших колег убито", - цитує агентство прессекретаря SKF Карла Бйорнштама.

Раніше представники української влади повідомили, що внаслідок російських авіаударів по кількох областях України у вівторок, зокрема, ракета влучила у підприємство в Луцьку.

"Волинь. На жаль, унаслідок ракетного удару загинули троє працівників підприємства, ще троє поранені. Триває ліквідація наслідків, людям надається вся необхідна допомога", - повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

Згідно з повідомленням Reuters, Бйорнстам сказав, що компанія розгляне наслідки атаки та пошкодження фабрики, але додав, що основна увага зосереджена на її працівниках та їхній безпеці.

Згідно з останнім фінзвітом компанії, у SKF в Україні працює близько 1000 співробітників. Продажі в Україні у 2022 році становили менше ніж 0,1% від загальних продажів SKF, а на заводі в Луцьку випускається близько 0,5% загального обсягу виробництва SKF у 2022 році.

Водночас у звіті зазначається, що розв'язана Росією повномасштабна війна проти України впливає на діяльність SKF. "Через обставини, що склалися, завод в Україні виробляв продукцію в міру можливості, проте на нижчому рівні, ніж зазвичай", - зазначено в документі.

Завод "СКФ Україна" в Луцьку виробляє роликові та голчасті підшипники, а також колісні вузли для великовантажних/комерційних автомобілів.

За даними ресурсу Opendatabot, виручка заводу 2022 року скоротилася на 13,7% до 2021 року - до 1 млрд 708,3 млн грн, чистий прибуток знизився на 31,4% до 66,52 млн грн. Вартість активів - 1 млрд 702 млн грн.