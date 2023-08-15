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17:02 15.08.2023

Зеленський відвідав бригади, що наступають на мелітопольському напрямку

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Зеленський відвідав бригади, що наступають на мелітопольському напрямку

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запорізької області побував у розташуваннях бригад, які ведуть наступальні дії на мелітопольському напрямку.

Як повідомляється на сайті глави держави у вівторок, президент заслухав доповіді командирів про перебіг бойових дій на ділянках фронту, що перебувають у зоні їхньої відповідальності, і разом із комбригами та комбатами обговорив найбільш проблемні питання їхніх підрозділів.

Зокрема, військові наголошували на необхідності засобів радіоелектронної боротьби та фронтових систем ППО для протидії авіації та БпЛА противника. Також є потреба в безпілотних літальних апаратах, оскільки вони швидко витрачаються в умовах наступальних дій.

Зеленський і командири військових з'єднань обговорили питання професійного відбору людей, оснащення бригад спеціальним обладнанням і технікою, потребу в броньованому евакуаційному транспорті.

Президент дав доручення систематизувати запити військових, враховуючи також інформацію, що пролунала під час відвідання ОТУ "Соледар" у понеділок, винести їх на розгляд Ставки верховного головнокомандувача і передати іноземним партнерам України.

Зеленський зустрівся з командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександром Тарнавським і побував у розташуваннях 3 бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України, 47 окремої механізованої бригади "Маґура", 117 окремої механізованої бригади, 15 бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади НГУ, 65 окремої механізованої бригади, 116 окремої механізованої бригади, а також на передових пунктах управління 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та 118 ОМБр.

Теги: #фронт #зсу #зеленський

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